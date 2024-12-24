Лам заявил, что Европа пострадала от проведения чемпионатов мира в России и Катаре

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам заявил, что Европа «немного пострадала» из-за проведения чемпионатов мира 2018 года России и 2022 года — в Катаре.

«Поэтому так важно, что этим летом все проводилось в Европе, в демократических странах, и мы увидели, на что способны футбол и спорт», — приводит слова Лама о чемпионате Европы-2024 в Германии Bayerischer Rundfunk.

По его словам, перед выбором страны-хозяйки международного турнира, важно смотреть на политическую ситуацию. Лам также добавил, что рад тому, что чемпионат Европы-2024 прошел в Германии.

«Считаю, мы были прекрасными хозяевами. Единение было ощутимо, причем не только в Германии, но и во всей Европе», — отметил немец.

Чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции, которая победила в финале Хорватию со счетом 4:2. В финале чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины обыграла Францию со счетом 3:3 (по пен. 4:2).