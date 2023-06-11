Глава РФС Дюков рассказал о развитии футбола на Дальнем Востоке

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о развитии футбола на Дальнем Востоке.

— Планируете развивать футбол на Дальнем Востоке?

— Безусловно. Если говорить о юношеской футбольной лиге, в том числе и по Дальнему Востоку, мне кажется, это отличное соревнование, которое позволяет сейчас перезапустить футбол там. Мы видим, как вокруг этих матчей и команд формируется новое футбольное комьюнити, появляются новые болельщики, высокая посещаемость на матчах. Это привлекает дополнительное внимание руководство регионов, они видят, что футбол может быть интересней. Когда за футбольные команды играют не варяги, которые приезжают из других регионов, а свои ребята.

— Планируете проводить крупные матчи в тех регионах?

— Да, но для этого нужна соответствующая площадка. Что касается развития футбола там, многое делают регионы, но и мы в рамках ЮФЛ помогаем с инфраструктурой, предоставляем поля, в том числе сейчас реализуется проект строительства соответствующего центра во Владивостоке. Дальний Восток важен, там тоже нужно играть в футбол.