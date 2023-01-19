Гранат: «Согласен, что хорошее выступление сборной России на ЧМ-2018 было вспышкой»

Сегодня, 13:28
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал слова Геннадия Орлова о том, что успешное выступление команды на ЧМ-2018 было вспышкой.
«Согласен с тем, что хорошее выступление нашей сборной на чемпионате мира в России по футболу было вспышкой, но это если говорить в хорошем плане. Кто чего ждал от сборной? Команда дошла до четвертьфинала и там проиграла только по пенальти, могли пройти и дальше.
Если говорить про то, что всем после турнира дали звание ЗМС, то никто из ребят этим званием не кичится. Не встречал тех, кто хвастается тем, что стал ЗМС. А то, что Черчесов предал профессию и не нужно было вручать футболистам это спортивное звание — это личное мнение Геннадия Орлова. Пусть он так считает, у каждого на все это есть свое видение. Всем не угодишь, у всех одинакового мнения не будет», — сказал Гранат Metaratings.ru.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования