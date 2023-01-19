Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 13:28

Гранат: «Согласен, что хорошее выступление сборной России на ЧМ-2018 было вспышкой»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал слова Геннадия Орлова о том, что успешное выступление команды на ЧМ-2018 было вспышкой.

«Согласен с тем, что хорошее выступление нашей сборной на чемпионате мира в России по футболу было вспышкой, но это если говорить в хорошем плане. Кто чего ждал от сборной? Команда дошла до четвертьфинала и там проиграла только по пенальти, могли пройти и дальше.

Если говорить про то, что всем после турнира дали звание ЗМС, то никто из ребят этим званием не кичится. Не встречал тех, кто хвастается тем, что стал ЗМС. А то, что Черчесов предал профессию и не нужно было вручать футболистам это спортивное звание — это личное мнение Геннадия Орлова. Пусть он так считает, у каждого на все это есть свое видение. Всем не угодишь, у всех одинакового мнения не будет», — сказал Гранат Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-soglasen-chto-khoroshee-vystuplenie-sbornoi-rossii-na-chm-2018-bylo-vspyshkoi-221008/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Владимир Гранат
Чемпионат мира по футболу 2018
Сборная России по футболу
2
3
Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Аль-Насре» заявили, что Роналду не обязан поддерживать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ