Гранат: «Согласен, что хорошее выступление сборной России на ЧМ-2018 было вспышкой»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал слова Геннадия Орлова о том, что успешное выступление команды на ЧМ-2018 было вспышкой.

«Согласен с тем, что хорошее выступление нашей сборной на чемпионате мира в России по футболу было вспышкой, но это если говорить в хорошем плане. Кто чего ждал от сборной? Команда дошла до четвертьфинала и там проиграла только по пенальти, могли пройти и дальше.

Если говорить про то, что всем после турнира дали звание ЗМС, то никто из ребят этим званием не кичится. Не встречал тех, кто хвастается тем, что стал ЗМС. А то, что Черчесов предал профессию и не нужно было вручать футболистам это спортивное звание — это личное мнение Геннадия Орлова. Пусть он так считает, у каждого на все это есть свое видение. Всем не угодишь, у всех одинакового мнения не будет», — сказал Гранат Metaratings.ru.