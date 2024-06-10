Гвинея-Бисау и Египет сыграют в матче группы А отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу в понедельник, 10 июня. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Гвинея-Бисау — Египет будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире следить за игрой можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 18.45 мск.

Египет после трех сыгранных матчей располагается на первой строчке в своей группе. В активе команды — 3 победы в трех играх. В своем последнем матче отборочного цикла «фараоны» смогли переиграть в очном матче Буркина-Фасо — 2:1.

Гвинея-Бисау на данный момент располагается на второй строчке в группе, набрав 5 очков. В последнем матче отбора на ЧМ-2026 Гвинея-Бисау сыграла вничью с Эфиопией (0:0).

Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026-го. Мундиаль примут США, Мексика и Канада.