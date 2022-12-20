Источник: Инфантино рассматривает возможность проведения ЧМ раз в три года

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность проведения чемпионата мира по футболу раз в три года, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Инфантино доволен проведением турнира в Катаре и уверен, что проведение ЧМ зимой значительно изменило ситуацию. Он думает, что у футбола есть потенциал для дальнейшего роста и глобализации.

Отмечается, что был поставлен рекорд по доходам. ФИФА получила 6,2 миллиардов фунтов, что на 840 миллионов фунтов больше, чем по итогам ЧМ-2018.

Теперь Инфантино хочет, чтобы ЧМ проходил каждые три года. В годы между ЧМ будет проходить клубный чемпионат мира, на котором с 2025 года будет 32 команды. Также будут континентальные турниры.

Изменения возможны только после ЧМ-2030, так как переговоры о международном футбольном календаре на период с 2024 по 2030 год уже практически завершены.