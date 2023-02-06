Карлуш Кейруш стал новым главным тренером сборной Катара

Известный португальский тренер Карлуш Кейруш возглавил сборную Катара.

«Карлуш Кейруш стал новым главным тренером сборной Катара. Мы желаем португальскому специалисту всего наилучшего во главе нашей команды», — гласит заявление пресс-службы Федерации футбола Катара.

Контракт с 69-летним специалистом рассчитан до 2026 года.

До этого Кейруш возглавил сборную Ирана в сентябре 2022 года и возил команду на ЧМ-2022. Иранцы не смогли выйти в плей-офф, после чего Кейруш подал в остатку.

Португальский тренер уже работал ранее с иранцами с 2011 по 2019 год. Под его руководством команда занимала третье место в Кубке Азии в 2019 году.