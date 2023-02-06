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Сегодня, 19:33

Карлуш Кейруш стал новым главным тренером сборной Катара

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный португальский тренер Карлуш Кейруш возглавил сборную Катара.

«Карлуш Кейруш стал новым главным тренером сборной Катара. Мы желаем португальскому специалисту всего наилучшего во главе нашей команды», — гласит заявление пресс-службы Федерации футбола Катара.

Контракт с 69-летним специалистом рассчитан до 2026 года.

До этого Кейруш возглавил сборную Ирана в сентябре 2022 года и возил команду на ЧМ-2022. Иранцы не смогли выйти в плей-офф, после чего Кейруш подал в остатку.

Португальский тренер уже работал ранее с иранцами с 2011 по 2019 год. Под его руководством команда занимала третье место в Кубке Азии в 2019 году.

Сборная Катара по футболу
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