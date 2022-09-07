Карпин заявил, что не поедет на чемпионат мира в Катар

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не планирует поездку на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

— Вы поедете на ЧМ?

— Нет, не поеду. Почему? Я был на ЧМ только в качестве игрока. Почему я должен сейчас поехать? У меня есть клуб, которым надо заниматься. Смысла ехать туда нет. Мировые тенденции по телевизору смотрятся так же, как с трибун. Для этого не обязательно присутствовать в Катаре.

Чемпионат мира — 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Сборная России участвовала в европейском отборочном турнире ЧМ-2022 и пробилась в стыковые матчи. Россия должна была сыграть против Польши в полуфинале стыкового турнира в марте 2022 года однако в конце февраля российскую команду отстранили от участия в международных соревнованиях.