Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

7 сентября, 12:58

Карпин заявил, что не поедет на чемпионат мира в Катар

Владимир Пушкарев
,  
Артем Бухаев
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не планирует поездку на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

— Вы поедете на ЧМ?

— Нет, не поеду. Почему? Я был на ЧМ только в качестве игрока. Почему я должен сейчас поехать? У меня есть клуб, которым надо заниматься. Смысла ехать туда нет. Мировые тенденции по телевизору смотрятся так же, как с трибун. Для этого не обязательно присутствовать в Катаре.

Чемпионат мира — 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Сборная России участвовала в европейском отборочном турнире ЧМ-2022 и пробилась в стыковые матчи. Россия должна была сыграть против Польши в полуфинале стыкового турнира в марте 2022 года однако в конце февраля российскую команду отстранили от участия в международных соревнованиях.

Валерий Карпин
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
4
1
Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Черчесов надеется, что сборная России сыграет и в ноябре
Александр Сторожук сообщил, почему Никита Кривцов покинул расположение сборной России
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
«Я готов рассматривать, почему нет?» Юран в будущем хотел бы поработать в сборной России
Кержаков: «Для нашей сборной важны любые международные игры»
В Боснии пообещали собрать команду на товарищеский матч против сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Президент УЕФА заявил, что ЧМ-2030 года должен пройти в Испании и Португалии

Источник: Саудовская Аравия, Египет и Греция хотят вместе провести ЧМ-2030