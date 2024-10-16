Колумбия разгромила Чили в матче южноамериканского отбора ЧМ-2026

Колумбия дома обыграла Чили в матче 10-го тура южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 — 4:0.

У хозяев забили Давинсон Санчес, Луис Диас, Джон Дюран и Луис Синистерра.

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вышел в стартовом составе, его гол в конце первого тайма был отменен после вмешательства ВАР. На 37-й минуте футболист получил желтую карточку, которая стала для него второй в нынешнем отборочном турнире. Из-за перебора предупреждений форвард пропустит следующий матч национальной команды против Уругвая (14 ноября).

Кордобу заменили после перерыва, другой футболист «Краснодара» Кевин Кастаньо остался в запасе. Хавбек «Динамо» Хорхе Карраскаль появился на поле на 77-й минуте и не отличился результативными действиями.

Колумбия занимает второе место в таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 с 19 очками в 10 матчах. Чили идет на последней, 10-й строчке с 5 очками в 10 играх.