Роналду: «ЧМ-2034 в Саудовской Аравии станет историческим»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выбор Саудовской Аравии страной-хозякой чемпионата мира по футболу 2034 года.

«Поздравляю всех моих друзей в Саудовской Аравии. Я знаю, как вы все гордитесь сегодня, и я уверен, что ЧМ-2034 будет историческим», — написал Роналду в соцсети X.

Турнир пройдет на 15 стадионах в пяти городах страны зимой из-за климатических особенностей региона.

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 примут шесть стран: Марокко, Португалия, Испания, Уругвай, Парагвай и Аргентина.