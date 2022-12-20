Маклаков заявил, что проводить ЧМ три раза в год — глупо

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал желание президента ФИФА Джанни Инфантино проводить чемпионат мира по футболу каждые три года, а не четыре.

«Если проводить чемпионат мира раз в три года, может быть перенасыщение. Есть альтернатива — это Лига чемпионов. Она проходит ежегодно. И то порой спадает интерес после 1/4 или 1/8 финала. Остаются лидеры, и мы примерно предполагаем, как они будут играть друг против друга, потому что мы смотрим национальные чемпионаты. Не знаю. Мне кажется, что это глупо. Тогда давайте проводить Олимпиаду через два года. Аргумент что Бразилия и Аргентина будут чаще встречаться с европейскими сборными? Придумайте какой-нибудь кубок. А так нарушается целый ритм, к которому привыкли. Четыре года — это и селекционная вещь. Вдруг новый Месси придет именно на четвертый год, а уже чемпионат мира отыграли. Бывает же такое?» — приводит слова Маклаков «РБ Спорт».

Он также заявил, что нужно разобраться, что случилось с секундомерами на чемпионате мира в Катаре.

«Чем были вызваны такие добавки времени? Однажды до 15 минут. Порой затяжки времени не было, а его добавляли. Чтобы мы побольше насладились футболом? Нам сказали, что судьям была поставлена задача не стесняться добавлять время. А чем это было вызвано? Зрелищностью футбола? Он был зрелищным во всех матчах. А какие еще новшества? Отменить пенальти в финале, чтобы играли до гола? Чувствую, что вы — сторонник французской сборной. Я тоже болел за них. Но что делать? Пенальти — это возможность честно развести результат», — добавил Маклаков.

По информации издания Daily Mail, президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы мундиаль проходил каждые три года.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:3 по пенальти