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Сегодня, 13:42

Мане оценил соперников Сенегала на групповой стадии ЧМ-2022

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане оценил группу А, в которую попала его национальная команда на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Являются ли Нидерланды самым опасным соперником для Сенегала? Мы должны проявить к ним уважение. Нидерланды занимают хорошие позиции в рейтинге ФИФА. Они очень сильная команда и имеют отличный багаж достижений на чемпионатах мира. Тем не менее мы не должны недооценивать другие команды в группе. Эквадор и Катар, разумеется, вышли на ЧМ не для того, чтобы подарить нам очки. Эквадор провел хорошую квалификационную кампанию, а Катар будет сильным соперником на родной земле. Они отправляются на чемпионат мира со статусом чемпионов Азии, который нужно защитить. Мы не можем оставить без внимания ни одну из команд в нашей группе. Нам нужно быть осторожными, сосредоточенными и идти от игры к игре», — приводит слова Мане официальный сайт ФИФА.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Источник: https://www.fifa.com/fifaplus/en/articles/sadio-mane-interview-senegal-lions-of-teranga-fifa-world-cup-2022
Садио Мане
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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