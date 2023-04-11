Матерацци признался, чем спровоцировал Зидана в финале ЧМ-2006

Бывший защитник сборной Италии объяснил, что сказал форварду французов Зинедину Зидану в финале ЧМ-2006.

«Вы же знаете уровень трештока в НБА? Мои слова были ничем в сравнении с этим. Зидан предложил поменяться майками, я просто сказал, что предпочел бы его сестру», — приводит слова Матерацци Italian Football TV.

В финальной игре чемпионата мира 2006 года Сборная Италии обыграла национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:3). Зидан получил красную карточку в дополнительное время за удар головой защитника итальянской команды Марко Матерацци.