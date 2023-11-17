Месси об Угарте, изобразившем минет, глядя на Де Поля: «Молодым нужно научиться уважать старших»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал поведение футболистов сборной Уругвая во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2026.

По ходу встречи между аргентинцами и уругвайцами произошла стычка, во время которой Месси схватил за горло защитника соперников Матиаса Оливейру.

Спустя несколько минут между игроками случился еще один конфликт, во время которого полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте показал провокационный жест, изобразив минет, глядя на хавбека сборной Аргентины Родриго Де Поля.

«Это нормально для таких матчей, это отборочный турнир, а уругвайцы всегда такие. Я предпочту не говорить все, что думаю. Но этим молодым людям — а у Уругвая выросло хорошее поколение — нужно научиться уважать старших. Наши матчи всегда были напряженными, но мы относились друг к другу с уважением. Им стоит немного поучиться», — приводит слова Месси TyC Sports.

Сборная Аргентины уступила Уругваю со счетом 0:2.

Аргентинцы с 12 очками после 5 туров возглавляют турнирную таблицу квалификации к чемпионату мира-2026 в зоне Южной Америки, Уругвай — на 2-м месте (10 очков).