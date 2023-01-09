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Сегодня, 10:30

Милутинович загадочно ответил на вопрос, отдал ли бы выход США из группы ЧМ-94 за жизнь убитого защитника Эскобара

Игорь Рабинер
Обозреватель
Андрес Эскобар.
Фото Global Look Press
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Серб Бора Милутинович, рекордсмен чемпионатов мира по числу сборных, с которыми он работал в финальных турнирах (пять, четыре из которых вышли из группы), в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, отдал ли бы выход сборной США из группы на ЧМ-1994 за жизнь убитого после того матча защитника сборной Колумбии Андреса Эскобара.

— Если бы у вас была возможность отдать выход из группы на ЧМ-1994 за жизнь Андреса Эскобара (защитника сборной Колумбии, забившего в матче США в свои ворота и застреленного на родине несколько дней спустя. — Прим. И.Р.), вы сделали бы это?

Ответ получился загадочным и интригующим.

— Нужно знать правду, почему Эскобара убили. Не хочу говорить об этом. Мне жаль его. Но судьба распорядилась так.

— Писалось, что при каждом выстреле убийцы кричали: «Гол!»

— Вы читаете слишком много газет. Но нужно знать правду, а если ее не знаешь, нельзя о таких вещах писать. Правда — другая.

— И все же если бы у вас была возможность проиграть Колумбии и Эскобар по сей день был бы жив, вы бы согласились?

— Того, что случилось, уже не вернешь...

Бора Милутинович. «Пошел бы в Россию пешком!» Легенда ЧМ — о Черчесове, Хиддинке и Эскобаре
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