Министр спорта РФ Матыцин рассказал, что будет смотреть чемпионат мира по футболу

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что будет смотреть чемпионат мира-2022 по футболу.

«Чемпионат смотреть буду. За кого болеть, у меня выбора нет — я всегда болею за команду России. Но в этот раз она в турнире участия не принимает», — цитирует ТАСС Матыцина.

Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Встречи пройдут на 8 стадионах в 5 городах Катара.

В финальной части чемпионата мира 2022 года примут участие 32 сборные. Россия в ходе отборочной стадии дошла до стыковых матчей, однако в конце февраля 2022 года ФИФА отстранила национальную команду от соревнований.