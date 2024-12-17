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Сегодня, 15:27

На ЧМ по футболу в Саудовской Аравии запретят употреблять алкоголь

Камила Абдурахманова
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Болельщикам запретят распивать алкоголь на стадионах во время чемпионата мира по футболу 2034 года в Саудовской Аравии, сообщает The Guardian.

Согласно источнику, в Международной федерации футбола (ФИФА) не собираются обсуждать с организационным комитетом соревнований возможность продажи пива на матчах турнира в нарушение местного законодательства.

В ФИФА сделали выводы из ситуации, сложившейся на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Тогда организация смогла добиться права на продажу пива, но за два дня до начала турнира разрешение было отозвано под давлением правящей семьи Аль-Тани. В результате ФИФА пришлось выплатить компенсацию пивоваренной компании около 40 миллионов фунтов стерлингов.

На конгрессе ФИФА в среду Саудовская Аравия была утверждена местом проведения чемпионата мира 2034 года.

Источник: The Guardian
Чемпионат мира по футболу
ФИФА
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