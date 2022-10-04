Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 07:39

Париж, Марсель и еще 4 французских города будут бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре

Сергей Разин
корреспондент
Стадион ЧМ-2022 в Катаре.
Фото Reuters

Шесть городов Франции объявили о бойкоте чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Ge.globo со ссылкой на Городской совет Парижа.

По сведениям источника, шесть французских городов — Париж, Марсель, Лилль, Страсбург, Реймс и Бордо — не станут организовывать просмотры прямых трансляций матчей и прочие мероприятия к чемпионату мира. Такое решение стало протестом руководства городов против Катара как страны-организатора ЧМ-2022.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции в группе D сыграет с Австралией, Данией и Тунисом.

Сборная Франции по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
2
0
Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Автор золотой шайбы Олимпиады сбежал в Канаду. Это не помешало ему стать национальным героем
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ
Военный эксперт оценил эффективность корвета ВМС Украины в бою с флотом РФ
Космические войска РФ провели эксперименты с иностранными спутниками на орбите
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Источник: Украина подаст совместную заявку на проведение ЧМ-2030