Париж, Марсель и еще 4 французских города будут бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре

Шесть городов Франции объявили о бойкоте чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Ge.globo со ссылкой на Городской совет Парижа.

По сведениям источника, шесть французских городов — Париж, Марсель, Лилль, Страсбург, Реймс и Бордо — не станут организовывать просмотры прямых трансляций матчей и прочие мероприятия к чемпионату мира. Такое решение стало протестом руководства городов против Катара как страны-организатора ЧМ-2022.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции в группе D сыграет с Австралией, Данией и Тунисом.