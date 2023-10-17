Видеотрансляция игры Перу — Аргентина начнется в 04.55 мск 18 октября на «Матч ТВ»

18 октября сборная Аргентины по футболу в гостях сыграет против сборной Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Встреча пройдет на Национальном стадионе в городе Лима. Начало — в 05.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Перу — Аргентина будут доступны в матч-центре «СЭ».

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию матча Перу — Аргентина можно на канале «Матч ТВ» с 04.55.

Перуанцы с одним баллом занимают девятое место в турнирной таблице отбора ЧМ-2026 по Южной Америке. Аргентинцы лидируют с 9 баллами.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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