Сборная Португалии разгромила Армению и вышла на чемпионат мира

Сборная Португалии одержала разгромную победу над Арменией в последнем матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 9:1. Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту.
У хозяев по три гола забили Жоау Невеш и Бруну Фернандеш, который дважды реализовал пенальти. Также у португальской команды забитыми мячами отметились Ренату Вейга, Гонсалу Рамуш и Франсишку Консейсау.
Автором единственного гола гостей стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Португалия набрала 13 очков и с первого места в группе F вышла на чемпионат мира 2026 года.
В другом матче группы F сборная Ирландии победила Венгрию со счетом 3:2. Ирландцы заняли второе место в квартете и сыграют в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.
Симон Вирсаладзе
Дык люди только для того и собираются. Обгадить КриРо или Месси, проехаться по национальностям (но нацики-то тама, не тута), показать свою собственную ущербность, которая в их собственных глазах выглядит опупенной крутостью.
17.11.2025
Симон Вирсаладзе
Что Вы, блт, несёте
17.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ирландцы, канешн, бойцы. Хотя венгры в целом-то поинтереснее, у бритишей сплошное бей, беги, круши.
17.11.2025
Saiga-спринтер
Ты на какой фиг какую-то фигню мне подсовываешь. Не знаю (и знать не желаю) где ты там "работал". Мой друг по спортивной службе в СКА много десятилетий живет в Испании почти на границе с Португалаей, и до сих пор работает в футболе. Он мне прислал данные опроса в лиссабонской газете (а не некоего якобы "рейтинга") где бриолина выставили на 7-м месте. .
17.11.2025
m_16
Покопаться в низших лигах? Скауты Факела хорошо покопались? Поэтому лучший бомбардир Факела - албанец Пуси?
17.11.2025
Kirill Boglovsky
Надо же, как только Криштиану пришлось отдохнуть )
16.11.2025
Владимир К.
Да, комментаторы тут откровенно "радуют" умом. Кто же у нас забил Армении??) Вейга - защитник, Фернандеш и Невеш - полузащитники. СЕМЬ мячей на троих. И два мяча у нападающих. Как же Криштиану мог помешать всем остальным достойным нападающим сборной Португалии отличиться?) Наверное, всё дело в том, что даже Бруно Фернандеш лучше попадает в ворота, чем эти нападающие, не говоря о Криштиану?)
16.11.2025
Gene63
Переплюнуть российский антирекорд, казалось, невозможно, но Армения справилась.
16.11.2025
RobertH
Каждый имеет право на своё мнение. Я только против того, чтобы кого - то поливали дерьмом, зная, что ответа не будет, и сочиняли всякие небылицы в угоду своим домыслам. Это как - то не по - мужски...
16.11.2025
Hellraiser
Протащили мордой об асфальт.
16.11.2025
zukunft
Так и у Галицкого армянские корни.
16.11.2025
RobertH
Без него бы... Смешные рассуждения, однако. И прогноз мощнейший!
16.11.2025
RobertH
Я работал в Португалии, но такой рейтинг не встречал. Центральные спортивные издания Португалии - A Bola и Record. Найти материалы не трудно. Вот копирайт английской версии - The Best Soccer Players From Portugal Updated October 1, 2025 188.6K views 1. Cristiano Ronaldo 2. Eusebio 3. Luis Figo 4. Pepe 5. Deco 6. Rui Costa 7. Bernardo Silva 8. Ricardo Carvalho 9. Nani 10. Paolo Futre 11. Ruben Dias 12. Ricardo Quaresma 13. Pauleta 14. Diogo Jota... https://www.ranker.com/list/best-portuguese-soccer-players/ranker-soccer Спринт, я ничего не придумал и я не фанат Роналду. Просто давай уже не трепать языком попусту!
16.11.2025
kirill227
да да ) пенальти и без него ))
16.11.2025
Автогол
Двадцать лет назад? Помню, а дома в ничью сыграли. 14-1 в двух матчах это прям рекорд
16.11.2025
Adiоs Amigos R
Споры на тему, кто из них круче, абсурдны. -------- Согласен. Месси круче в разы, а кто против - просто не разбираются в футболе.
16.11.2025
Жорж Вартанов
когда обыграют Испанию без него тогда и намекнут
16.11.2025
Saiga-спринтер
Не сменившие гражданство получили 1:7 от Португалии, с трусливым побегом недо-тренера до завершения матча.
16.11.2025
flacorusSM
Поздравляю Тикнизяна, Сперцяна и всех других сменивших гражданство) Лучше вообще не играть чем брать 9-1 и 5-0 от португалов.
16.11.2025
Горын
+++ Именно, звёзды они для писак из СЭ.
16.11.2025
Артемон Доберманов
Пашиняна в опорной зоне не хватило.
16.11.2025
Автогол
Пять мячей, для Португалии, это не много. Они сегодня только девять забили. Без него бы они вышли досрочно, а вот с ним на ЧМ им сейчас не светит ничего, если только тренер его в запас не посадит
16.11.2025
Топотун
Может ты отлижешь Топе ?
16.11.2025
Lars Berger
Колумб - молодец!..
16.11.2025
Lars Berger
Тикнизян - молодец.
16.11.2025
АЛЕКСЕЙ Александрович
на месте рта чичилины должен быть твой зад
16.11.2025
svnest
это не каша, это субстанция похожая на кашу...
16.11.2025
Valera Evstruev
16.11.2025
Saiga-спринтер
Олизывай свой на пол-шестого .. не вертухайси
16.11.2025
Saiga-спринтер
Центральная португальская спортивная газета провела опрос своих читателй о лучших футболистов Португалии за всю историю. С отрывом первенствовал Эйсейбио. Бриолина португальцы поставили на 7 (седьмое) место среди своих игроков. В Португалии достаточное иколичество нормальных болельщиков, которые не входят в число примитивных бриолинолюбов.
16.11.2025
RobertH
Читать учимся внимательно? Где я написал о том, что Роналду мой кумир? Я недаром написал, в каком мире нужно оговариваться:sunglasses: Пять мячей в отборах - это посмешище?
16.11.2025
Adiоs Amigos R
Тим пропал куда-то. Тревожно...
16.11.2025
Вячеслав Правдорубов
Потому что он, - проститут.
16.11.2025
Топотун
Спиртик, посмоктал бы жезл у криро ?
16.11.2025
Автогол
А Вы при этом не помните что в прошлом матче Португалия проиграла всухую Ирландии, а Ваш кумир не смог усмирить своё эго и удалился на 56 минуте поставив под сомнение участие команды на чемпионате мира. Всегда нужно уходить во время, а не превращаться из кумира в посмешище
16.11.2025
Вячеслав Правдорубов
Армяне думали, что за предательстао, им в Европе скидку сделают, вот и сделали ! Еште на здоровье.
16.11.2025
Saiga-спринтер
Португалия без бриолина стала командой, и стала играть в хороший футбол. Армения неудачно подвернулась под матч без бриолина.
16.11.2025
Вячеслав Правдорубов
Очень хорошо сказано, а главное, что таких "проститутов" с российским гра-данством у нас много.
16.11.2025
Автогол
Они и финал Евро выиграли без Роналду, когда личное эго мешает команде
16.11.2025
Топотун
Это тебе Тим Хачик нашептал ?
16.11.2025
Adiоs Amigos R
Реклама правит миром. Разрекламируют так, что все будут смотреть.
16.11.2025
RobertH
Уровень болельщиков. Выиграла крупно Португалия. И вместо того, чтобы оценить игру, порадоваться прямой путёвке португалов на ЧМ, толпа начала интесивно высираться на Роналду. Каждый в меру своего жлобства. При этом, никто уже не помнит, что Роналду в отборах в двух матчах забил по два мяча, в одном матче один, и в одном ассистировал Невешу. В мире социальных дегенератов приходится оговариваться. Оговариваюсь. Я считаю и Месси, и Роналду выдающимися игроками современности. Споры на тему, кто из них круче, абсурдны. И спросите у португальцев насчёт Роналду, сейчас же у всех есть там знакомые!
16.11.2025
Jean4
А ведь в финальную часть ЧМ, после последних нововведений, теперь будут пробиваться или уже пробились команды уровня Армении. И двузначный счет теперь там не будет большим сюрпризом. Кто захочет наблюдать соперничество такого уровня?
16.11.2025
DaviT MosKv
ну и каша у вас в голове. будьте проще
16.11.2025
_Mike N_
у педарка Рональдо горит пердак ! :laughing::laughing::laughing:
16.11.2025
Adiоs Amigos R
Случайно
16.11.2025
_Mike N_
На месте Армении должна была быть Россия !
16.11.2025
Излучение Гаврилова-Черенкова
А что такое эталон? Вот Вам нужно сравнить длины двух досок, скажем, и у Вас нет ни рулетки, ни линейки. Вы используете размах своих пальцев между большим и безымянным и им измеряете. Вот и импровизированный эталон. Мы играли (мерялись) в Португалией (правда, давно), и Вы играли, тоже мерялись.
16.11.2025
DaviT MosKv
Хвича перед переходом голы штамповал за сборную, и пресса была ... как сейчас говорят. Сперцян хороший игрок, но... ему столько как тут нигде не заплатят. думаю, останется в РПЛ. хотел бы ошибиться.
16.11.2025
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
вот что значит отделались от плаксы. результат на лицо.
16.11.2025
DaviT MosKv
вы считаете футбольные сборные России и Украины сильными? может они претендуют на победу где-то или как-то в топах у буков? оставьте эти манипуляции. конечно, в России и Украине футбольные традиции сильнее, и сборные сильнее чем у других. но, сами сборные не сильные.
16.11.2025
AZ
Побили рекорд сборной России, чо)))
16.11.2025
Альберт Эльван
Армения походу играла без вратаря.
16.11.2025
Friendship07
Чилийцы макнули в лужу. и поделом
16.11.2025
arno11
Португалия эталон для постсоветского пространства что ли?
16.11.2025
36
Пока Роналду нету-все решили личный счет пополнить
16.11.2025
arno11
поделом то почему?
16.11.2025
Случайно здесь
Два подвига за три дня от сборной Ирландии.
16.11.2025
Gordon
Жаль (
16.11.2025
arno11
курочка иванова иди к петушку иванову в петушатник.
16.11.2025
Топотун
Орбан проклят друидами.
16.11.2025
инок
Португалия без Роналду лучше играет и быстрее, они молодцы.
16.11.2025
Slim Tallers
Все постсоветские сборные,за исключением Украины и России,слабые. Даже если они куда-то там пробиваются,всё равно не дотягивают до уровня Гондураса.
16.11.2025
хурма(сельдерей)
вылетевшая еще до этого матча сборная армян получила премиальные от сборной португальцев
16.11.2025
Барак у БАМа
Не верю ! Может 9:1 выиграла Армения ? Все-таки армяне такие талантливые во всем , все знающие и все умеющие :от сантехники и абрикосов , до полетов на луну .
16.11.2025
teKilla
Кому то повезет попасть на Ирландию. Слабенькая команда
16.11.2025
Олег Каменев
Рад, что Португалия так конкретно унизила армению... Особенно рад, что в составе "великих арараторцев" (хотя гора Арарат не их) играл некто по фамилии "сперцян"... лично мне жаль Галицкого, которому пришлось умыться после плевка сперцяна в его адрес... он и его клуб сделалали из армяненка супер-звезду... а армянчик отплатил за все - черной неблагодарностью... когда стал выбор - убежал в Армению и тем самым стал иностранцем... желаю, чтобы армяне со сперцяном играли также и впредь
16.11.2025
хурма(сельдерей)
да что Армения Венгрия ведя в счете с Ирландией и далее при ничьей 2-2 на последних секундах пропустила мяч 2-3 и заняла только третье место в группе безмерная радость одних и отчаяние других
16.11.2025
Излучение Гаврилова-Черенкова
Кто-то из армян после 0:5 дома вспоминал об 1:7 России в Португалии. Мои соболезнования: рекорд постсоветсткого пространства побит.
16.11.2025
infeneon
Криш кусает локти, лучше бы пропустил прошлый матч (глядишь и его бы выиграли), а против Армении набил бы статистику по голам :-)
16.11.2025
Желтый полосатик
С такой игрой Португалия - один из явных фаворитов ЧМ, с Криштиану или без него.
16.11.2025
инок
Как же горит у Роналду. Такая фиеста без него проходит. Собственно, она и стала возможной благодаря его отсутствию на поле.((
16.11.2025
Millwall82
что бы хотя бы отборы играть, и спокойно можно было в европейский клуб уйти, сомнительно что после таких матчей, но вот у Хвичи например получилось, после такого же разгрома испанцами грузинов. Они на виду хотя бы.
16.11.2025
allerc
Сборная Португалии как бы намекнула Криштинке, что тому пора на пенсию.
16.11.2025
Игорь Сергеев
Армяшек просто размазали тонким слоем. И поделом.
16.11.2025
Топотун
Весь Сочи вместе с Тимом Хачиком в полном афуе!
16.11.2025
Ivan Ivanov
Напоминает 1/8 прошлого чм, где было 6:1 в отсутствие некоего игрока
16.11.2025
bvp
Сбросили якорек и поехали.
16.11.2025
Millwall82
Армения, как и ее друзья Азербайджан, ну или Грузия, что-то на постсоветском пространстве так себе выглядит. Грузия правда еще из группы Евро вышла, а эти совсем что-то слабенькие. Хотя есть неплохие мастера в сборной (но правда это не про Азербайджан), как итог рейтинги как у Кубы.
16.11.2025
arno11
ну наверное вспомнит, как Ярцев в игре с той Португалией ушел с тренерской скамейки в раздевалку, даже не дождавшись окончания игры.
16.11.2025
NGE
Сперцян, ну и на хрена ты выбрал Армению?!
16.11.2025
DemolisherAjax
Разгромила? Скорее растоптала,унизила и уничтожила :)
16.11.2025
Павел Леонидович
А были сомнения?) Ну правда счет ну совсем неприличный) Ну это точно не проблема португальцев)
16.11.2025
rake
на фоне сегодняшних армян вчерашние казахи казались монстрами
16.11.2025
resifi
А что скажет по этому поводу армянское радио?
16.11.2025
Marty Friedman
без бриолина и игра другая...
16.11.2025
Врн36
Эти выходные на сборные показали уровень нашей "лучшей"молодежи и рпл в целом. Кисляк, Батраков, и прочие Сперцяны игроки очень низкого уровня. Это у нас они звезды, это потому, что так их называт журналюги. А на самом деле если хорошо покапаться в низших лигах, таких можно найти десятки.
16.11.2025