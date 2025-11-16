Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

16 ноября, 18:55

Сборная Португалии разгромила Армению и вышла на чемпионат мира

Алина Савинова
Бернарду Силва и Наир Тикнизян.
Фото Global Look Press

Сборная Португалии одержала разгромную победу над Арменией в последнем матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 9:1. Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

У хозяев по три гола забили Жоау Невеш и Бруну Фернандеш, который дважды реализовал пенальти. Также у португальской команды забитыми мячами отметились Ренату Вейга, Гонсалу Рамуш и Франсишку Консейсау.

Автором единственного гола гостей стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Португалия набрала 13 очков и с первого места в группе F вышла на чемпионат мира 2026 года.

Португалия разгромила Армению (9:1) и&nbsp;завоевала путевку на&nbsp;ЧМ-2026.Справились без Криштиану: Португалия разгромила Армению со счетом 9:1 и завоевала путевку на ЧМ-2026
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
16 ноября, 17:00. do Dragao (Порту)
Португалия
9:1
Армения

В другом матче группы F сборная Ирландии победила Венгрию со счетом 3:2. Ирландцы заняли второе место в квартете и сыграют в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
16 ноября, 17:00. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
2:3
Ирландия
92

  • Симон Вирсаладзе

    Дык люди только для того и собираются. Обгадить КриРо или Месси, проехаться по национальностям (но нацики-то тама, не тута), показать свою собственную ущербность, которая в их собственных глазах выглядит опупенной крутостью.

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Что Вы, блт, несёте

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ирландцы, канешн, бойцы. Хотя венгры в целом-то поинтереснее, у бритишей сплошное бей, беги, круши.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ты на какой фиг какую-то фигню мне подсовываешь. Не знаю (и знать не желаю) где ты там "работал". Мой друг по спортивной службе в СКА много десятилетий живет в Испании почти на границе с Португалаей, и до сих пор работает в футболе. Он мне прислал данные опроса в лиссабонской газете (а не некоего якобы "рейтинга") где бриолина выставили на 7-м месте. .

    17.11.2025

  • m_16

    Покопаться в низших лигах? Скауты Факела хорошо покопались? Поэтому лучший бомбардир Факела - албанец Пуси?

    17.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Надо же, как только Криштиану пришлось отдохнуть )

    16.11.2025

  • Владимир К.

    Да, комментаторы тут откровенно "радуют" умом. Кто же у нас забил Армении??) Вейга - защитник, Фернандеш и Невеш - полузащитники. СЕМЬ мячей на троих. И два мяча у нападающих. Как же Криштиану мог помешать всем остальным достойным нападающим сборной Португалии отличиться?) Наверное, всё дело в том, что даже Бруно Фернандеш лучше попадает в ворота, чем эти нападающие, не говоря о Криштиану?)

    16.11.2025

  • Gene63

    Переплюнуть российский антирекорд, казалось, невозможно, но Армения справилась.

    16.11.2025

  • RobertH

    Каждый имеет право на своё мнение. Я только против того, чтобы кого - то поливали дерьмом, зная, что ответа не будет, и сочиняли всякие небылицы в угоду своим домыслам. Это как - то не по - мужски...

    16.11.2025

  • Hellraiser

    Протащили мордой об асфальт.

    16.11.2025

  • zukunft

    Так и у Галицкого армянские корни.

    16.11.2025

  • RobertH

    Без него бы... Смешные рассуждения, однако. И прогноз мощнейший!

    16.11.2025

  • RobertH

    Я работал в Португалии, но такой рейтинг не встречал. Центральные спортивные издания Португалии - A Bola и Record. Найти материалы не трудно. Вот копирайт английской версии - The Best Soccer Players From Portugal Updated October 1, 2025 188.6K views 1. Cristiano Ronaldo 2. Eusebio 3. Luis Figo 4. Pepe 5. Deco 6. Rui Costa 7. Bernardo Silva 8. Ricardo Carvalho 9. Nani 10. Paolo Futre 11. Ruben Dias 12. Ricardo Quaresma 13. Pauleta 14. Diogo Jota... https://www.ranker.com/list/best-portuguese-soccer-players/ranker-soccer Спринт, я ничего не придумал и я не фанат Роналду. Просто давай уже не трепать языком попусту!

    16.11.2025

  • kirill227

    да да ) пенальти и без него ))

    16.11.2025

  • Автогол

    Двадцать лет назад? Помню, а дома в ничью сыграли. 14-1 в двух матчах это прям рекорд

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Споры на тему, кто из них круче, абсурдны. -------- Согласен. Месси круче в разы, а кто против - просто не разбираются в футболе.

    16.11.2025

  • Жорж Вартанов

    когда обыграют Испанию без него тогда и намекнут

    16.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Не сменившие гражданство получили 1:7 от Португалии, с трусливым побегом недо-тренера до завершения матча.

    16.11.2025

  • flacorusSM

    Поздравляю Тикнизяна, Сперцяна и всех других сменивших гражданство) Лучше вообще не играть чем брать 9-1 и 5-0 от португалов.

    16.11.2025

  • Горын

    +++ Именно, звёзды они для писак из СЭ.

    16.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Пашиняна в опорной зоне не хватило.

    16.11.2025

  • Автогол

    Пять мячей, для Португалии, это не много. Они сегодня только девять забили. Без него бы они вышли досрочно, а вот с ним на ЧМ им сейчас не светит ничего, если только тренер его в запас не посадит

    16.11.2025

  • Топотун

    Может ты отлижешь Топе ?

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Колумб - молодец!..

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Тикнизян - молодец.

    16.11.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    на месте рта чичилины должен быть твой зад

    16.11.2025

  • svnest

    это не каша, это субстанция похожая на кашу...

    16.11.2025

  • Valera Evstruev

    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 13-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «s t a v k a - p r o g n o z.r u». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

    16.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Олизывай свой на пол-шестого .. не вертухайси

    16.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Центральная португальская спортивная газета провела опрос своих читателй о лучших футболистов Португалии за всю историю. С отрывом первенствовал Эйсейбио. Бриолина португальцы поставили на 7 (седьмое) место среди своих игроков. В Португалии достаточное иколичество нормальных болельщиков, которые не входят в число примитивных бриолинолюбов.

    16.11.2025

  • RobertH

    Читать учимся внимательно? Где я написал о том, что Роналду мой кумир? Я недаром написал, в каком мире нужно оговариваться:sunglasses: Пять мячей в отборах - это посмешище?

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Тим пропал куда-то. Тревожно...

    16.11.2025

  • Вячеслав Правдорубов

    Потому что он, - проститут.

    16.11.2025

  • Топотун

    Спиртик, посмоктал бы жезл у криро ?

    16.11.2025

  • Автогол

    А Вы при этом не помните что в прошлом матче Португалия проиграла всухую Ирландии, а Ваш кумир не смог усмирить своё эго и удалился на 56 минуте поставив под сомнение участие команды на чемпионате мира. Всегда нужно уходить во время, а не превращаться из кумира в посмешище

    16.11.2025

  • Вячеслав Правдорубов

    Армяне думали, что за предательстао, им в Европе скидку сделают, вот и сделали ! Еште на здоровье.

    16.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Португалия без бриолина стала командой, и стала играть в хороший футбол. Армения неудачно подвернулась под матч без бриолина.

    16.11.2025

  • Вячеслав Правдорубов

    Очень хорошо сказано, а главное, что таких "проститутов" с российским гра-данством у нас много.

    16.11.2025

  • Автогол

    Они и финал Евро выиграли без Роналду, когда личное эго мешает команде

    16.11.2025

  • Топотун

    Это тебе Тим Хачик нашептал ?

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Реклама правит миром. Разрекламируют так, что все будут смотреть.

    16.11.2025

  • RobertH

    Уровень болельщиков. Выиграла крупно Португалия. И вместо того, чтобы оценить игру, порадоваться прямой путёвке португалов на ЧМ, толпа начала интесивно высираться на Роналду. Каждый в меру своего жлобства. При этом, никто уже не помнит, что Роналду в отборах в двух матчах забил по два мяча, в одном матче один, и в одном ассистировал Невешу. В мире социальных дегенератов приходится оговариваться. Оговариваюсь. Я считаю и Месси, и Роналду выдающимися игроками современности. Споры на тему, кто из них круче, абсурдны. И спросите у португальцев насчёт Роналду, сейчас же у всех есть там знакомые!

    16.11.2025

  • Jean4

    А ведь в финальную часть ЧМ, после последних нововведений, теперь будут пробиваться или уже пробились команды уровня Армении. И двузначный счет теперь там не будет большим сюрпризом. Кто захочет наблюдать соперничество такого уровня?

    16.11.2025

  • DaviT MosKv

    ну и каша у вас в голове. будьте проще

    16.11.2025

  • _Mike N_

    у педарка Рональдо горит пердак ! :laughing::laughing::laughing:

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Случайно

    16.11.2025

  • _Mike N_

    На месте Армении должна была быть Россия !

    16.11.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    А что такое эталон? Вот Вам нужно сравнить длины двух досок, скажем, и у Вас нет ни рулетки, ни линейки. Вы используете размах своих пальцев между большим и безымянным и им измеряете. Вот и импровизированный эталон. Мы играли (мерялись) в Португалией (правда, давно), и Вы играли, тоже мерялись.

    16.11.2025

  • DaviT MosKv

    Хвича перед переходом голы штамповал за сборную, и пресса была ... как сейчас говорят. Сперцян хороший игрок, но... ему столько как тут нигде не заплатят. думаю, останется в РПЛ. хотел бы ошибиться.

    16.11.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    вот что значит отделались от плаксы. результат на лицо.

    16.11.2025

  • DaviT MosKv

    вы считаете футбольные сборные России и Украины сильными? может они претендуют на победу где-то или как-то в топах у буков? оставьте эти манипуляции. конечно, в России и Украине футбольные традиции сильнее, и сборные сильнее чем у других. но, сами сборные не сильные.

    16.11.2025

  • AZ

    Побили рекорд сборной России, чо)))

    16.11.2025

  • Альберт Эльван

    Армения походу играла без вратаря.

    16.11.2025

  • Friendship07

    Чилийцы макнули в лужу. и поделом

    16.11.2025

  • arno11

    Португалия эталон для постсоветского пространства что ли?

    16.11.2025

  • 36

    Пока Роналду нету-все решили личный счет пополнить

    16.11.2025

  • arno11

    поделом то почему?

    16.11.2025

  • Случайно здесь

    Два подвига за три дня от сборной Ирландии.

    16.11.2025

  • Gordon

    Жаль (

    16.11.2025

  • arno11

    курочка иванова иди к петушку иванову в петушатник.

    16.11.2025

  • Топотун

    Орбан проклят друидами.

    16.11.2025

  • инок

    Португалия без Роналду лучше играет и быстрее, они молодцы.

    16.11.2025

  • Slim Tallers

    Все постсоветские сборные,за исключением Украины и России,слабые. Даже если они куда-то там пробиваются,всё равно не дотягивают до уровня Гондураса.

    16.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    вылетевшая еще до этого матча сборная армян получила премиальные от сборной португальцев

    16.11.2025

  • Барак у БАМа

    Не верю ! Может 9:1 выиграла Армения ? Все-таки армяне такие талантливые во всем , все знающие и все умеющие :от сантехники и абрикосов , до полетов на луну .

    16.11.2025

  • teKilla

    Кому то повезет попасть на Ирландию. Слабенькая команда

    16.11.2025

  • Олег Каменев

    Рад, что Португалия так конкретно унизила армению... Особенно рад, что в составе "великих арараторцев" (хотя гора Арарат не их) играл некто по фамилии "сперцян"... лично мне жаль Галицкого, которому пришлось умыться после плевка сперцяна в его адрес... он и его клуб сделалали из армяненка супер-звезду... а армянчик отплатил за все - черной неблагодарностью... когда стал выбор - убежал в Армению и тем самым стал иностранцем... желаю, чтобы армяне со сперцяном играли также и впредь

    16.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    да что Армения Венгрия ведя в счете с Ирландией и далее при ничьей 2-2 на последних секундах пропустила мяч 2-3 и заняла только третье место в группе безмерная радость одних и отчаяние других

    16.11.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Кто-то из армян после 0:5 дома вспоминал об 1:7 России в Португалии. Мои соболезнования: рекорд постсоветсткого пространства побит.

    16.11.2025

  • infeneon

    Криш кусает локти, лучше бы пропустил прошлый матч (глядишь и его бы выиграли), а против Армении набил бы статистику по голам :-)

    16.11.2025

  • Желтый полосатик

    С такой игрой Португалия - один из явных фаворитов ЧМ, с Криштиану или без него.

    16.11.2025

  • инок

    Как же горит у Роналду. Такая фиеста без него проходит. Собственно, она и стала возможной благодаря его отсутствию на поле.((

    16.11.2025

  • Millwall82

    что бы хотя бы отборы играть, и спокойно можно было в европейский клуб уйти, сомнительно что после таких матчей, но вот у Хвичи например получилось, после такого же разгрома испанцами грузинов. Они на виду хотя бы.

    16.11.2025

  • allerc

    Сборная Португалии как бы намекнула Криштинке, что тому пора на пенсию.

    16.11.2025

  • Игорь Сергеев

    Армяшек просто размазали тонким слоем. И поделом.

    16.11.2025

  • Топотун

    Весь Сочи вместе с Тимом Хачиком в полном афуе!

    16.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Напоминает 1/8 прошлого чм, где было 6:1 в отсутствие некоего игрока

    16.11.2025

  • bvp

    Сбросили якорек и поехали.

    16.11.2025

  • Millwall82

    Армения, как и ее друзья Азербайджан, ну или Грузия, что-то на постсоветском пространстве так себе выглядит. Грузия правда еще из группы Евро вышла, а эти совсем что-то слабенькие. Хотя есть неплохие мастера в сборной (но правда это не про Азербайджан), как итог рейтинги как у Кубы.

    16.11.2025

  • arno11

    ну наверное вспомнит, как Ярцев в игре с той Португалией ушел с тренерской скамейки в раздевалку, даже не дождавшись окончания игры.

    16.11.2025

  • NGE

    Сперцян, ну и на хрена ты выбрал Армению?!

    16.11.2025

  • DemolisherAjax

    Разгромила? Скорее растоптала,унизила и уничтожила :)

    16.11.2025

  • Павел Леонидович

    А были сомнения?) Ну правда счет ну совсем неприличный) Ну это точно не проблема португальцев)

    16.11.2025

  • rake

    на фоне сегодняшних армян вчерашние казахи казались монстрами

    16.11.2025

  • resifi

    А что скажет по этому поводу армянское радио?

    16.11.2025

  • Marty Friedman

    без бриолина и игра другая...

    16.11.2025

  • Врн36

    Эти выходные на сборные показали уровень нашей "лучшей"молодежи и рпл в целом. Кисляк, Батраков, и прочие Сперцяны игроки очень низкого уровня. Это у нас они звезды, это потому, что так их называт журналюги. А на самом деле если хорошо покапаться в низших лигах, таких можно найти десятки.

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Армении по футболу
    Сборная Венгрии по футболу
    Сборная Ирландии по футболу
    Сборная Португалии по футболу
    Читайте также
    Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
    В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
    В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
    Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
    Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
    Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
    Популярное видео
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя