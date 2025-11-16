Сборная Португалии разгромила Армению и вышла на чемпионат мира

Сборная Португалии одержала разгромную победу над Арменией в последнем матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 9:1. Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту. У хозяев по три гола забили Жоау Невеш и Бруну Фернандеш, который дважды реализовал пенальти. Также у португальской команды забитыми мячами отметились Ренату Вейга, Гонсалу Рамуш и Франсишку Консейсау. Автором единственного гола гостей стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Португалия набрала 13 очков и с первого места в группе F вышла на чемпионат мира 2026 года. Справились без Криштиану: Португалия разгромила Армению со счетом 9:1 и завоевала путевку на ЧМ-2026 ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

16 ноября, 17:00. do Dragao (Порту) В другом матче группы F сборная Ирландии победила Венгрию со счетом 3:2. Ирландцы заняли второе место в квартете и сыграют в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

16 ноября, 17:00. Puskas Arena (Будапешт)

Владимир К. Да, комментаторы тут откровенно "радуют" умом. Кто же у нас забил Армении??) Вейга - защитник, Фернандеш и Невеш - полузащитники. СЕМЬ мячей на троих. И два мяча у нападающих. Как же Криштиану мог помешать всем остальным достойным нападающим сборной Португалии отличиться?) Наверное, всё дело в том, что даже Бруно Фернандеш лучше попадает в ворота, чем эти нападающие, не говоря о Криштиану?) 16.11.2025

RobertH Я работал в Португалии, но такой рейтинг не встречал. Центральные спортивные издания Португалии - A Bola и Record. Найти материалы не трудно. Вот копирайт английской версии - The Best Soccer Players From Portugal Updated October 1, 2025 188.6K views 1. Cristiano Ronaldo 2. Eusebio 3. Luis Figo 4. Pepe 5. Deco 6. Rui Costa 7. Bernardo Silva 8. Ricardo Carvalho 9. Nani 10. Paolo Futre 11. Ruben Dias 12. Ricardo Quaresma 13. Pauleta 14. Diogo Jota... https://www.ranker.com/list/best-portuguese-soccer-players/ranker-soccer Спринт, я ничего не придумал и я не фанат Роналду. Просто давай уже не трепать языком попусту! 16.11.2025

RobertH Уровень болельщиков. Выиграла крупно Португалия. И вместо того, чтобы оценить игру, порадоваться прямой путёвке португалов на ЧМ, толпа начала интесивно высираться на Роналду. Каждый в меру своего жлобства. При этом, никто уже не помнит, что Роналду в отборах в двух матчах забил по два мяча, в одном матче один, и в одном ассистировал Невешу. В мире социальных дегенератов приходится оговариваться. Оговариваюсь. Я считаю и Месси, и Роналду выдающимися игроками современности. Споры на тему, кто из них круче, абсурдны. И спросите у португальцев насчёт Роналду, сейчас же у всех есть там знакомые! 16.11.2025

Излучение Гаврилова-Черенкова А что такое эталон? Вот Вам нужно сравнить длины двух досок, скажем, и у Вас нет ни рулетки, ни линейки. Вы используете размах своих пальцев между большим и безымянным и им измеряете. Вот и импровизированный эталон. Мы играли (мерялись) в Португалией (правда, давно), и Вы играли, тоже мерялись. 16.11.2025

Излучение Гаврилова-Черенкова Кто-то из армян после 0:5 дома вспоминал об 1:7 России в Португалии. Мои соболезнования: рекорд постсоветсткого пространства побит. 16.11.2025

