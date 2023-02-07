Президент Аргентины попросил включить Боливию в совместную южноамериканскую заявку на проведение ЧМ-2030

Сегодня, 20:28
Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил включить Боливию в совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
В презентации совместной заявки южноамериканских стран приняли участие Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай.
«Эта кандидатура — от всего континента. По этой причине я хотел бы и собираюсь предложить, чтобы наша братская страна Боливия стала частью этой мечты.
Наша сборная Аргентины привезла Кубок мира на наш континент, и было бы огромной радостью, если бы спустя 100 лет чемпионат мира вернулся туда, где все началось, — в Южную Америку», — написал Фернандес.
На право провести ЧМ-2030 также претендуют Египет, Греция и Саудовская Аравия.
Выбор места проведения турнира должен состояться на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.