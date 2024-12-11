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Сегодня, 20:25

Инфантино — о местах проведения чемпионатов мира: «Я полностью доверяю нашим странам-хозяйкам»

Алина Савинова
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Президент ФИФА Джанни Инфантино убежден, что чемпионаты мира по футболу 2030 и 2034 годов оправдают ожидания зрителей.

«Мы, конечно, осознаем всю критику и опасения. И я полностью доверяю нашим странам-хозяйкам в том, что они решат все открытые вопросы, возникшие в процессе, и проведут чемпионат мира по футболу, который оправдает ожидания всего мира», — приводит журналист Бен Джейкобс слова Инфантино.

Глава ФИФА подчеркнул, что мундиаль является уникальным катализатором для позитивных социальных изменений и единства.

«Эти турниры созданы для объединения, а не для разделения. И, конечно, это турниры, чтобы обсуждать, спорить и действовать», — добавил он.

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в шести странах: Марокко, Португалии, Испании (основные), Уругвае, Парагвае и Аргентине. ЧМ-2034 примет Саудовская Аравия.

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Джанни Инфантино
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