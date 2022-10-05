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Сегодня, 16:45

Дюков — о заявке Украины на ЧМ-2030: «Я не вижу коммерческой, маркетинговой логики от такой заявки»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на новость о том, что Украина включена в совместную заявку Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу.

«Это их право. Заявка требует изучения. Но, если дать экспресс-анализ, на данный момент я не вижу коммерческой, маркетинговой логики от такой заявки. Присоединение третьего государства к первоначальной заявке Испании и Португалии не сделало заявку сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу», — сказал Дюков.

Испания и Португалия подали заявку на проведение чемпионата мира-2030 в июле этого года, сегодня в нее была официально включена Украина. На право провести турнир также претендуют еще две совместные заявки, первая — Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, вторая — Египет, Греция и Саудовская Аравия.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
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Ф2 (2.5)

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ИТБ1 (2.5)

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Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Футбол
РФС
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