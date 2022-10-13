Путин пожелал эмиру Катара успеха в проведении ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин пожелал эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успеха в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Все, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете. Мы сейчас с вами имели возможность об этом тоже поговорить. И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет», — приводит слова Путина ТАСС.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 в Москве обыграла Хорватию (4:2).