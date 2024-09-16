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Рикельме: «Уверен, Месси сыграет на ЧМ-2026. Сейчас он переизобретает себя»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме уверен, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выступит на ЧМ-2026.

«Месси сейчас переизобретает себя. Ты никогда не знаешь, на что он способен. Я не сомневаюсь в том, что он будет играть на ЧМ-2026, он обязан поехать на турнир. Мы все будем желать видеть его в составе. Мы много общаемся с ним, но я стараюсь не поднимать эту тему. Месси — очень хорош, даже до ненормального хорош. К тому же, ему действительно нравится соревноваться. Он уже много выиграл, но все еще хочет побеждать», — приводит Goal слова Рикельме.

В 2022 году Месси выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины. Форвард забил 7 голов в 7 матчах и был признан лучшим игроком турнира.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. 24 июня 2026 года Месси исполнится 39 лет.

Лионель Месси
Хуан Роман Рикельме
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу

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