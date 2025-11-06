Видео
Чемпионат мира
6 ноября, 19:57

Роналду: «Сколько чемпионатов мира выиграла Аргентина до Месси? Для них это нормально»

Анастасия Пилипенко
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что аргентинская национальная команда привыкла побеждать на крупных турнирах, в то время как Португалия до его прихода не добивалась значимых успехов.

«Сколько чемпионатов мира выиграла Аргентина до Месси? Для них это нормально. Аргентина, как и Бразилия, привыкла побеждать на крупных турнирах. Если бы Португалия выиграла чемпионат мира, то это шокировало бы всех.

Я завоевал три титула с Португалией. До этого Португалия ничего не выигрывала. Я так счастлив», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

40-летний Роналду в составе сборной Португалии победил на Евро-2016, а также дважды выиграл Лигу наций (2019, 2025).

14

  • Rutozid

    > «Сколько чемпионатов мира выиграла Аргентина до Месси? Нет, не так. Правильно "когда последний раз Аргентина доходила хотя бы до финала ЧМ до Месси?". Четверть века назад. А с ним - два, и это будучи очень средним составом. Португалия была обязана молча брать Евро-2004, но молодой фристайлер не сдюжил. Поколение было атомное, не помогло ничего. И далее такой же регулярный мрак на всех уровнях. В финале 2016 повезло, что травмировался - освободил место под командного игрока и сбровки на последнем издыхании стал чемпионом. Как при этом Португалия выходила из группы и проскальзала в плей-офф - отдельный фильм ужасов.

    07.11.2025

  • Rutozid

    > Сколько кубков и лиг чемпионов выиграл "Реал" до КриРо? Зачем ви тгавите?!

    07.11.2025

  • Friendship07

    а сколько Криш выиграл титулов в Аравии?

    06.11.2025

  • _Mike N_

    Кажись в России запрещена реклама ЛГБТ !

    06.11.2025

  • Berkut-7

    О какой привычке идёт речь , если каждый раз разные люди выигрывают? ЧМ у Аргнетины выиграли не одни и те же люди, а разные поколения, как они могли привыкнуть к этому? Если одно поколение выиграло бы 2 ЧМ, тогда можно сказать , что они привыкли и поэтому повторили успех.

    06.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Сколько титулов выиграла сборная Португалии на чемпионатах мира с бриолином в составе? Сколько же, сколько этот игруля выиграл на тугрики саудитских шейхов. .. хрен целых и стока же десятых. (сранька нулевая зырит в мордогляд на серьку бриолинового).

    06.11.2025

  • андрей андреев

    два..а с Месси 1.

    06.11.2025

  • 555 555

    На пятом десятке Криш стал стебаться.

    06.11.2025

  • serkonol

    для инфо, криш выиграл лч с мю, а потом черыре раза с реалом. при этом трижды подряд. роналду прекраасно понимает, что фифа не позволит сборной португалии выиграть чм, поэтому откровенно троллит месси:grin:

    06.11.2025

  • serkonol

    глупость написал!!! в 2006-м месси не играл в плей-офф лч. сколько лч выиграл месси без пуйоля и хавиньесты?

    06.11.2025

  • serkonol

    прав!

    06.11.2025

  • Желтый полосатик

    По этой же логике: Сколько кубков и лиг чемпионов выиграл "Реал" до КриРо? Девять раз. Для них это нормально. А вот "Барселона" до Месси выигрывала эти трофеи только один раз, а с ним четыре.

    06.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Криш бухнул..имеет право

    06.11.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Нарцисс

    06.11.2025

    Криштиану Роналду
    Лионель Месси
    Футбол
    Сборная Аргентины по футболу
    Сборная Португалии по футболу
