Сборная Саудовской Аравии проиграла Иордании в отборе ЧМ-2026

Сборная Саудовской Аравии на своем поле уступила Иордании в матче 6-го тура второго этапа отборочного турнира ЧМ-2026 — 1:2.

Хозяева открыли счет на 16-й минуте, отличился Али Аль-Авджами. Иордания отыгралась 11 минут спустя благодаря голу Али Олвана. Победу гостям принес гол Нура Аль-Равабдеха.

Иордания (13 очков) заняла первое место в группе G. Саудовская Аравия (13) опустилась на вторую позицию. Обе команды вышли в третий этап отборочного турнира ЧМ-2026.

В параллельных матчах Ирак дома обыграл Вьетнам (3:1), а Йемен и Непал сыграли вничью (2:2).