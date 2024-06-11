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11 июня, 23:05

Сборная Саудовской Аравии проиграла Иордании в отборе ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Саудовской Аравии на своем поле уступила Иордании в матче 6-го тура второго этапа отборочного турнира ЧМ-2026 — 1:2.

Хозяева открыли счет на 16-й минуте, отличился Али Аль-Авджами. Иордания отыгралась 11 минут спустя благодаря голу Али Олвана. Победу гостям принес гол Нура Аль-Равабдеха.

Иордания (13 очков) заняла первое место в группе G. Саудовская Аравия (13) опустилась на вторую позицию. Обе команды вышли в третий этап отборочного турнира ЧМ-2026.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа G
11 июн, 21:00. ()
Саудовская Аравия
1:2
Иордания

В параллельных матчах Ирак дома обыграл Вьетнам (3:1), а Йемен и Непал сыграли вничью (2:2).

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа F
11 июн, 21:00. ()
Ирак
3:1
Вьетнам
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа H
11 июн, 21:00. ()
Йемен
2:2
Непал

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Иордании по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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