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22 июня, 23:13

Саудовская Аравия не будет претендовать на проведение ЧМ-2030

Мария Гусева
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Саудовская Аравия решила отказаться выдвижения своей кандидатуры на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает Marca.

Саудовская Аравия подавала заявку на проведение турнира совместно с Грецией и Египтом.

По данным источника, в Саудовской Аравии решили, что будет сложно конкурировать с совместной заявкой Португалии, Испании и Марокко.

Теперь на право принять ЧМ-2030 будут претендовать совместные заявки Испании, Португалии и Марокко, а также заявка Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили.

Окончательный выбор хозяина ЧМ-2030 ориентировочно состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

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