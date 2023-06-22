Саудовская Аравия не будет претендовать на проведение ЧМ-2030

Саудовская Аравия решила отказаться выдвижения своей кандидатуры на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает Marca.

Саудовская Аравия подавала заявку на проведение турнира совместно с Грецией и Египтом.

По данным источника, в Саудовской Аравии решили, что будет сложно конкурировать с совместной заявкой Португалии, Испании и Марокко.

Теперь на право принять ЧМ-2030 будут претендовать совместные заявки Испании, Португалии и Марокко, а также заявка Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили.

Окончательный выбор хозяина ЧМ-2030 ориентировочно состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.