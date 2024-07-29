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Сегодня, 22:37

Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года

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Саудовская Аравия направила Международной федерации футбола (ФИФА) свою заявку на проведение чемпионата мира 2034 года, сообщает пресс-служба оргкомитета страны.

Впервые арабское государство заявило о своем намерении провести мундиаль в октябре прошлого года. Заявка была представлена ФИФА в Париже. Ее представила делегация во главе с министром спорта, президентом Олимпийского и Паралимпийского комитетов Саудовской Аравии Яссером Аль-Мисхалем и двумя воспитанниками из региональных тренировочных центров федерации футбола страны.

Официально о месте проведения мирового первенства 2034 года станет известно 11 декабря.

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Саудовской Аравии не смогла выйти из группы, однако запомнилась тем, что нанесла единственное поражение на турнире будущим победителем мундиаля — сборной Аргентине (2:1).

Футбол
ФИФА
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