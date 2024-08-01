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Сегодня, 17:40

Саудовская Аравия подготовит 15 стадионов к чемпионату мира 2034 года

Руслан Минаев
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Саудовская Аравия планирует подготовить 15 стадионов к чемпионату мира по футболу 2034 года, сообщает Bloomberg.

По данным источника, матчи примут пять городов — Эр-Рияд, Джидда, Эль-Хубар, Абха и Неом. Несколько стадионов будут построены специально к турниру, другие — будут реконструированы, чтобы увеличить вместимость до 40 тысяч мест. Матч открытия и финальная игра пройдут на стадионе имени короля Салмана, который после модернизации будет вмещать до 92 тысяч болельщиков.

29 июля стало известно, что Саудовская Аравия направила Международной федерации футбола (ФИФА) свою заявку на проведение чемпионата мира 2034 года. Официально о месте проведения мирового первенства 2034 года станет известно 11 декабря.

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Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года