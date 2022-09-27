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27 сентября, 19:44

Саутгейт может уйти из сборной Англии после ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть свой пост после завершения чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает The Telegraph.

Контракт Саутгейта рассчитан до лета 2024 года. Зарплата — около 5 миллионов фунтов в год.

В числе потенциальных кандидатов на пост нового главного тренера сборной Англии называются экс-тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс из «Лестера» и Стив Купер из «Ноттингем Форест».

Сборная Англии выступит на чемпионате мира в одной группе с Ираном, Уэльсом и США.

Отметим, что команда крайне неудачно выступила в розыгрыше Лиги наций. Англия не смогла победить на протяжении шести матчей подряд. В активе команды три поражение и три ничьих, в результате чего она заняла последнее место в группе и вылетела из лиги А.

Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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