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Сегодня, 16:29

Сборная Чили подала апелляцию в CAS на решение ФИФА не исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
ЧМ-2022 пройдет в Катаре.
Фото Reuters

Федерация футбола Чили подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА допустить сборную Эквадора до участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает пресс-служба CAS.

Обращение Чили было официально зарегистрировано 30 сентября. Окончательное решение должно быть вынесено не позднее 10 ноября.

Ранее чилийцы направили жалобу в ФИФА против игрока Байрона Дэвида Кастильо Сегуры и Федерации футбола Эквадора в связи с использованием поддельного свидетельства о рождении, а также ложного гражданства упомянутого игрока.

Отметим, что в случае исключения Эквадора на ЧМ-2022 попадает именно сборная Чили, в матчах с которой выступал защитник.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Чили по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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