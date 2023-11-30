Скалони может покинуть сборную Аргентины после Кубка Америки-2024

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони близок к уходу из национальной команды, сообщает журналист Лео Парадизо.

Ранее 45-летний специалист заявил, что должен подумать о своем будущем после победы над сборной Бразилии (1:0) в отборе на ЧМ-2026. В СМИ сообщалось, что он может покинуть национальную команду в ближайшее время.

По информации источника, Скалони отработает с Аргентиной Кубок Америки-2024, но покинет сборную после завершения турнира.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. В 2022 году команда под его руководством выиграла чемпионат мира, который проходил в Катаре.