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Сегодня, 10:45

Скалони может покинуть сборную Аргентины после Кубка Америки-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони близок к уходу из национальной команды, сообщает журналист Лео Парадизо.

Ранее 45-летний специалист заявил, что должен подумать о своем будущем после победы над сборной Бразилии (1:0) в отборе на ЧМ-2026. В СМИ сообщалось, что он может покинуть национальную команду в ближайшее время.

По информации источника, Скалони отработает с Аргентиной Кубок Америки-2024, но покинет сборную после завершения турнира.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. В 2022 году команда под его руководством выиграла чемпионат мира, который проходил в Катаре.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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