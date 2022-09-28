Скалони останется тренером сборной Аргентины до ЧМ-2026

Президент федерации футбола Аргентины (AFA) Чики Тапиа объявил, что Лионель Скалони продолжит тренировать национальную команду. Сегодня аргентинцы в товарищеском матче разгромили Ямайку (3:0).

«Я с гордостью сообщаю, что мы договорились о том, что Лионель Скалони останется в качестве тренера сборной Аргентины до чемпионата мира 2026 года», — написал Тапиа в Twitter.

44-летний аргентинец с августа 2018 года тренирует сборную Аргентины. Под его руководством в 49 матчах было одержано 33 победы, а также 12 раз аргентинцы сыграли вничью.