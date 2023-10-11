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Сегодня, 20:52

Скалони рассказал о физической форме Месси перед матчем Аргентины с Парагваем

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, готов ли нападающий Лионель Месси участвовать в матче 3-го тура южноамериканского отборочного этапа на ЧМ-2026 с Парагваем.

«У нас еще есть тренировки до игры с Парагваем, это важно для Лео. Мы за ним хорошо понаблюдали. Еще успеем обсудить, будет ли Месси готов выйти в старте. Нужно следить, как он будет себя чувствовать. Через пять дней после игры с Парагваем у нас будет встреча с Перу. Что меня успокаивает, так это то, что, если Лео не в форме, кто бы ни вышел, тот справится также хорошо. Вот что важно», — цитирует Скалони официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины.

«Интер Майами» без плей-офф, у Месси до февраля остались только игры в сборной.

В текущем сезоне аргентинец провел 13 матчей за «Интер Майами», забив 11 голов и сделав 5 результативных передач.

Матч Аргентина — Парагвай состоится 13 октября. Начало — в 2.00 мск.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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