Свищев: «Чемпионат мира в России был лучшим за всю историю»

10 ноября, 15:38
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение компании EA Sports не включить в подборку мячей прошлых чемпионатов мира мяч ЧМ-2018 в России.
«Они имеют на все право, но совершают глупые ошибки. Чемпионат мира в России был лучшим за всю историю. Это признали все. Историю не забыть. Они специально забыли не только мяч и Забиваку с российского чемпионата мира, но и всех футболистов и тренеров, которые были на том мундиале. Это большое неуважение к ФИФА, участникам и организаторам», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования