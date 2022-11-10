Свищев: «Чемпионат мира в России был лучшим за всю историю»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение компании EA Sports не включить в подборку мячей прошлых чемпионатов мира мяч ЧМ-2018 в России.

«Они имеют на все право, но совершают глупые ошибки. Чемпионат мира в России был лучшим за всю историю. Это признали все. Историю не забыть. Они специально забыли не только мяч и Забиваку с российского чемпионата мира, но и всех футболистов и тренеров, которые были на том мундиале. Это большое неуважение к ФИФА, участникам и организаторам», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ».