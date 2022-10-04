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Сегодня, 12:25

Терюшков сравнил заявку Украины на ЧМ-2030 с Олимпиадой 1936 года

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» высказался о том, что Украина подаст совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«В истории уже были такие мероприятия. Это Олимпиада 1936 года. Игры проходили при таком же режиме. ФИФА может включить Украину в число стран-организаторов, для того чтобы выслужиться перед ними. Но какую безопасность предоставит Украина? Это большой вопрос. Некий хайп на мировом уровне украинцы словить смогут. Но реализоваться их планам будет не суждено», — сказал Терюшков «СЭ».

Официально об этом должны объявить руководители футбольных федераций Испании и Португалии 5 октября на пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА. При этом ожидается, что Украина может принять несколько матчей группового турнира.

Кроме того, на право провести ЧМ-2030 претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.

Португалия и&nbsp;Испания претендуют на&nbsp;проведение чемпионата мира. Украина примет матчи ЧМ-2030? Какие шансы у совместной заявки с Испанией и Португалией
Чемпионат мира по футболу
Роман Терюшков
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