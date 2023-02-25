Трахтенберг раскрыл тайну, как Бахрамов засчитал скандальный гол Англии в финале ЧМ-1966

Известный спортивный журналист Леонид Трахтенберг в авторском материале для «СЭ» рассказал историю о том, как советский лайнсмен Тофик Бахрамов засчитал скандальный гол Джеффри Херста в финале ЧМ-1966 Англия — ФРГ (4:2), который в итоге стал победным.

«О высочайшей квалификации Бахрамова лишний раз говорит тот факт, что на дополнительный матч за звание чемпиона СССР ЦСКА — «Динамо» Москва в Ташкенте в декабре 1970-го назначили именно его. Накануне игры фотокорреспондент Алексей Хомич и два пишущих спецкора, Геннадий Радчук и я, поселившиеся в одной гостинице с бакинским судьей, были приглашены им на чаепитие в его номер. Чай оказался не самым любимым напитком коллег, и они поспешили к себе, чтобы согреться «по-взрослому». Оставшись наедине с Бахрамовым, я не смог удержаться, чтобы не спросить:

— Как Вам удалось разглядеть, что мяч после удара Херста от перекладины отрикошетил за линию ворот?

— Да разве можно было с моей позиции это увидеть?! — собеседник хитро улыбнулся сквозь усы. — Просто в эту секунду я вспомнил, что нахожусь в Лондоне на «Уэмбли»...

Тофик, зная меня достаточно хорошо, даже не предупредил, дескать, «это не для прессы». И я хранил тайну соавтора золотого гола без малого 53 года!" - написал Трахтенберг.