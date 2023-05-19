Пискарев: «Я оказался в роли обманутого мужа. Все узнал последним! Уже турнир прошел, приезжаю в Москву, и мне говорят: «Что ж твои игру отдали?»

Известный тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о скандальном четвертьфинале Россия — Гана (0:3) на юниорском чемпионате мира-1993 в Австралии.

— Та сборная прославилась яркой историей. Мы даже пересказывать не будем — все написал за нас агент Абрамов в книжке. Если коротко, взяли деньги от подпольного тотализатора и отдали игру Гане в четвертьфинале чемпионата мира.

— Я в этой ситуации оказался в роли обманутого мужа. Все узнал последним! Уже турнир прошел, приезжаю в Москву, и мне говорят: «Что ж твои игру отдали?» — «Как отдали? Кому?!»

— Сказал-то вам Борис Игнатьев.

— Совершенно верно. Прихожу домой, ставлю кассету...

— Что видите?

— Гляжу, Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает! А защитник Альберт Осколков поджимает ножки, из-под него второй забивают. Хотя Осколков — это машина для убийства! Просто выжигал! Самоотверженный до умопомрачения. А тут... До 72-й минуты все было чисто, 0:0. И вдруг три гола подряд!

— Ваша реакция?

— Поражен. Раздавлен.

— Досмотрели кассету, и? Кому звоните, что делаете?

— Никому! Что доказывать? Только Боре Игнатьеву набрал: «Что-то в твоих словах есть». Обвинять кого-то конкретно не хотелось. А потом посыпались новости. Петров в «Локомотиве» поддал и начал выкладывать подробности. Я Ананко спрашиваю, он говорит: «Нет! Михалыч, ничего не было!» Задаю вопрос другому футболисту, тот отвечает: «Да, мы собрались все вместе и решили...»

— Ну и ну.

— Я одного понять не могу: как до них не дошло, что деньги-то поганые они еще заработают в клубах, а чемпионата мира ни у кого может не быть?! Эти матчи не повторятся — ты должен сыграть как никогда! Что их заставило?

— Про историю с продажей мы слышали еще такую версию: решили играть честно до первого пропущенного.

— Я тоже об этом слышал. Годы спустя один футболист проболтался. Именно так и сформулировал.

— Это и Харлачев подтвердил в интервью.

— Да? Мне-то не Харлачев говорил, другой парень.

— Что вы ответили тому игроку, который все вам раскрыл?

— А что ему говорить? Поезд ушел! Совести у них нет. За деньги продать такой матч! На хрен они вам нужны? Прошло 30 лет, а история выплывает и выплывает.