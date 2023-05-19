Пискарев: «Я оказался в роли обманутого мужа. Все узнал последним! Уже турнир прошел, приезжаю в Москву, и мне говорят: «Что ж твои игру отдали?»

Сегодня, 09:00
Известный тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о скандальном четвертьфинале Россия — Гана (0:3) на юниорском чемпионате мира-1993 в Австралии.
— Та сборная прославилась яркой историей. Мы даже пересказывать не будем — все написал за нас агент Абрамов в книжке. Если коротко, взяли деньги от подпольного тотализатора и отдали игру Гане в четвертьфинале чемпионата мира.
— Я в этой ситуации оказался в роли обманутого мужа. Все узнал последним! Уже турнир прошел, приезжаю в Москву, и мне говорят: «Что ж твои игру отдали?» — «Как отдали? Кому?!»
— Сказал-то вам Борис Игнатьев.
— Совершенно верно. Прихожу домой, ставлю кассету...
— Что видите?
— Гляжу, Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает! А защитник Альберт Осколков поджимает ножки, из-под него второй забивают. Хотя Осколков — это машина для убийства! Просто выжигал! Самоотверженный до умопомрачения. А тут... До 72-й минуты все было чисто, 0:0. И вдруг три гола подряд!
— Ваша реакция?
— Поражен. Раздавлен.
— Досмотрели кассету, и? Кому звоните, что делаете?
— Никому! Что доказывать? Только Боре Игнатьеву набрал: «Что-то в твоих словах есть». Обвинять кого-то конкретно не хотелось. А потом посыпались новости. Петров в «Локомотиве» поддал и начал выкладывать подробности. Я Ананко спрашиваю, он говорит: «Нет! Михалыч, ничего не было!» Задаю вопрос другому футболисту, тот отвечает: «Да, мы собрались все вместе и решили...»
— Ну и ну.
— Я одного понять не могу: как до них не дошло, что деньги-то поганые они еще заработают в клубах, а чемпионата мира ни у кого может не быть?! Эти матчи не повторятся — ты должен сыграть как никогда! Что их заставило?
— Про историю с продажей мы слышали еще такую версию: решили играть честно до первого пропущенного.
— Я тоже об этом слышал. Годы спустя один футболист проболтался. Именно так и сформулировал.
— Это и Харлачев подтвердил в интервью.
— Да? Мне-то не Харлачев говорил, другой парень.
— Что вы ответили тому игроку, который все вам раскрыл?
— А что ему говорить? Поезд ушел! Совести у них нет. За деньги продать такой матч! На хрен они вам нужны? Прошло 30 лет, а история выплывает и выплывает.