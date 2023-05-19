КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 09:00

Пискарев: «Я оказался в роли обманутого мужа. Все узнал последним! Уже турнир прошел, приезжаю в Москву, и мне говорят: «Что ж твои игру отдали?»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Пискарев
Александр Пискарев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Известный тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о скандальном четвертьфинале Россия — Гана (0:3) на юниорском чемпионате мира-1993 в Австралии.

— Та сборная прославилась яркой историей. Мы даже пересказывать не будем — все написал за нас агент Абрамов в книжке. Если коротко, взяли деньги от подпольного тотализатора и отдали игру Гане в четвертьфинале чемпионата мира.

— Я в этой ситуации оказался в роли обманутого мужа. Все узнал последним! Уже турнир прошел, приезжаю в Москву, и мне говорят: «Что ж твои игру отдали?» — «Как отдали? Кому?!»

— Сказал-то вам Борис Игнатьев.

— Совершенно верно. Прихожу домой, ставлю кассету...

— Что видите?

— Гляжу, Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает! А защитник Альберт Осколков поджимает ножки, из-под него второй забивают. Хотя Осколков — это машина для убийства! Просто выжигал! Самоотверженный до умопомрачения. А тут... До 72-й минуты все было чисто, 0:0. И вдруг три гола подряд!

— Ваша реакция?

— Поражен. Раздавлен.

— Досмотрели кассету, и? Кому звоните, что делаете?

— Никому! Что доказывать? Только Боре Игнатьеву набрал: «Что-то в твоих словах есть». Обвинять кого-то конкретно не хотелось. А потом посыпались новости. Петров в «Локомотиве» поддал и начал выкладывать подробности. Я Ананко спрашиваю, он говорит: «Нет! Михалыч, ничего не было!» Задаю вопрос другому футболисту, тот отвечает: «Да, мы собрались все вместе и решили...»

— Ну и ну.

— Я одного понять не могу: как до них не дошло, что деньги-то поганые они еще заработают в клубах, а чемпионата мира ни у кого может не быть?! Эти матчи не повторятся — ты должен сыграть как никогда! Что их заставило?

— Про историю с продажей мы слышали еще такую версию: решили играть честно до первого пропущенного.

— Я тоже об этом слышал. Годы спустя один футболист проболтался. Именно так и сформулировал.

— Это и Харлачев подтвердил в интервью.

— Да? Мне-то не Харлачев говорил, другой парень.

— Что вы ответили тому игроку, который все вам раскрыл?

— А что ему говорить? Поезд ушел! Совести у них нет. За деньги продать такой матч! На хрен они вам нужны? Прошло 30 лет, а история выплывает и выплывает.

Евгений Кучеревский и&nbsp;Александр Пискарев. Александр Пискарев: «Сборная России продала игру Гане. Я узнал последним»
Сборная России по футболу
Александр Пискарев
1
0
Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Москве ввели карантин из-за птичьего гриппа на нескольких территориях
Фанаты АЗ атаковали трибуны, на которых находились семьи игроков «Вест Хэма» после матча
«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей
В Волгограде задержали мужчину после угроз убийством девушки в прямой трансляции
Кодовый звонок: мошенники придумали новую схему с кредитами
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матерацци признался, чем спровоцировал Зидана в финале ЧМ-2006