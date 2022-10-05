Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году

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Украина включена в совместную заявку Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Королевской футбольной федерации Испании.
Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира-2030 в июле этого года. На право провести турнир также претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.
В 2012 году Украина проводила чемпионат Европы совместно с Польшей. Тогда победителем турнира стала сборная Испании.
Выбор места проведения ЧМ-2030 должен состояться на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.
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Основные источники исследования