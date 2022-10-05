Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году

Украина включена в совместную заявку Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Королевской футбольной федерации Испании.

Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира-2030 в июле этого года. На право провести турнир также претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.

В 2012 году Украина проводила чемпионат Европы совместно с Польшей. Тогда победителем турнира стала сборная Испании.

Выбор места проведения ЧМ-2030 должен состояться на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.