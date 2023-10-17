В ночь на 18 октября сборная Уругвая по футболу дома на стадионе «Сентенарио» в городе Монтевидео сыграет против сборной Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» бесплатно в прямом эфире покажет видеотрансляцию противостояния Уругвай — Бразилия. Начало — в 02.55.

Следить за ключевыми событиями матча квалификации ЧМ-2026 можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Уругвайцы с 4 очками занимают четвертое место в турнирной таблице группы отбора ЧМ-2026 по Южной Америке. Бразильцы с семью баллами располагаются на второй строчке.

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