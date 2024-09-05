Узбекистан сыграет с КНДР в отборочном турнире чемпионата мира 2026

Сборная Узбекистана сыграет с командой КНДР в 3-м раунде отборочного турнира чемпионата мира 2026 в четверг, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «Миллий» в Ташкенте (Узбекистан) и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния Узбекистан — КНДР можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории примут участие 48 национальных команд.

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