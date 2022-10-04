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Чемпионат мира

Сегодня, 10:23

В Госдуме РФ высказались о том, что Украина подаст совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Николай Валуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» высказался о том, что Украина подаст совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«Сегодня 2022 год. А что будет в 2030 году? Никто не знает. Но все заявки стран на проведение тех или иных соревнований подаются заранее. Украинцы считают, что ведя войну с собственным народом, у них останется государство. Вот такое нацистское государство!» — сказал Валуев «СЭ».

По сведениям The Times, совместную заявку подадут Украина, Испания и Португалия.

Официально об этом должны объявить руководители футбольных федераций Испании и Португалии 5 октября во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА. При этом ожидается, что Украина может принять несколько матчей группового турнира.

Кроме того, на право провести ЧМ-2030 претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.

Чемпионат мира по футболу
Николай Валуев
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