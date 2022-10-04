В Испании поддержали присоединение Украины к заявке на проведение чемпионата мира в 2030 году

Правительство Испании поддержало возможное присоединение Украины к совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира 2030 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя кабмина королевства Исабель Родригес.

«Правительство поддержало бы это приобщение Украины к нашей иберийской кандидатуре», — сказала она.

По сведениям The Times, совместную заявку на проведение ЧМ-2030 подадут Украина, Испания и Португалия.

Официально об этом должны объявить руководители футбольных федераций Испании и Португалии 5 октября на пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА. При этом ожидается, что Украина может принять несколько матчей группового турнира.

Кроме того, на право провести турнир претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.