Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Чемпионат мира

Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

20 апреля, 16:42

В Саудовской Аравии заявили о готовности принять 64 сборные на ЧМ-2034

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Саудовская Аравия заявила о готовности принять 64 сборные на чемпионате мира 2034 года.

«Мы готовы или будем готовы. Если ФИФА примет такое решение и посчитает, что так будет лучше для всех, то мы отнесемся к нему с радостью и уважением», — цитирует министра спорта Саудовской Аравии принца Абдул-Азиза ибн Турки ибн Фейсала L'Equipe.

Ранее Президент конфедерации Южной Америки КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес предложил ФИФА расширить финальную стадию чемпионата мира 2030 года до 64 команд.

Глава ФИФА Джанни Инфантино и&nbsp;Президент конфедерации КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.64 команды на ЧМ-2030: такое предложение сделали ФИФА. Да куда ж еще больше?

2
Футбол
ФИФА
Читайте также
СМИ сообщили о планах Великобритании нарастить производство оружия
«Купол Донбасса» сорвал 269 атак украинских БПЛА на инфраструктуру ДНР за неделю
Овечкин ответил
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка
Украинская гимнастка Онофрийчук дважды отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы
Популярное видео
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя