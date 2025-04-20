В Саудовской Аравии заявили о готовности принять 64 сборные на ЧМ-2034

Саудовская Аравия заявила о готовности принять 64 сборные на чемпионате мира 2034 года.

«Мы готовы или будем готовы. Если ФИФА примет такое решение и посчитает, что так будет лучше для всех, то мы отнесемся к нему с радостью и уважением», — цитирует министра спорта Саудовской Аравии принца Абдул-Азиза ибн Турки ибн Фейсала L'Equipe.