В Саудовской Аравии заявили о готовности принять 64 сборные на ЧМ-2034

20 апреля, 16:42
Саудовская Аравия заявила о готовности принять 64 сборные на чемпионате мира 2034 года.
«Мы готовы или будем готовы. Если ФИФА примет такое решение и посчитает, что так будет лучше для всех, то мы отнесемся к нему с радостью и уважением», — цитирует министра спорта Саудовской Аравии принца Абдул-Азиза ибн Турки ибн Фейсала L'Equipe.
Ранее Президент конфедерации Южной Америки КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес предложил ФИФА расширить финальную стадию чемпионата мира 2030 года до 64 команд.