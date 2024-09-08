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Сегодня, 14:43

Ван Дейк заявил, что хочет сыграть на еще одном чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк признался, что рассчитывает сыграть еще на одном чемпионате мира.

«Да, я хочу сыграть еще на одном чемпионате мира. Я знаю, что я все еще более чем хорош. Я капитан «Ливерпуля», стабильный игрок и чувствую себя превосходно физически», — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо.

На счету 33-летнего защитника 9 голов в 75 матчах за сборную Нидерландов. За карьеру ван Дейк играл только на ЧМ-2022 в Катаре. Голландцы не отобрались на ЧМ-2018, который проходил в России.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году. Мундиаль примут США, Мексика и Канада.

Вирджил ван Дейк
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу

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