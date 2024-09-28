Вратаря сборной Аргентины Мартинеса дисквалифицировали на два матча

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение, сообщает Ассоциация футбола Аргентины (AFA).

«Футбольная ассоциация Аргентины категорически не согласна с решением, принятым дисциплинарной комиссией ФИФА», — говорится в заявлении.

ФИФА наказала 32-летнего аргентинца за инциденты после матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026. 6 сентября Мартинес сделал непристойный жест с трофеем Кубка Америки после победы своей команды над сборной Чили (3:0), а 10 сентября ударил по камере оператора после поражения от Колумбии (1:2).

Мартинес пропустит матчи квалификации ЧМ-2026 против сборных Венесуэлы и Боливии.