Вратаря сборной Аргентины Мартинеса дисквалифицировали на два матча

Сегодня, 11:12
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение, сообщает Ассоциация футбола Аргентины (AFA).
«Футбольная ассоциация Аргентины категорически не согласна с решением, принятым дисциплинарной комиссией ФИФА», — говорится в заявлении.
ФИФА наказала 32-летнего аргентинца за инциденты после матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026. 6 сентября Мартинес сделал непристойный жест с трофеем Кубка Америки после победы своей команды над сборной Чили (3:0), а 10 сентября ударил по камере оператора после поражения от Колумбии (1:2).
Мартинес пропустит матчи квалификации ЧМ-2026 против сборных Венесуэлы и Боливии.