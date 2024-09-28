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Сегодня, 11:12

Вратаря сборной Аргентины Мартинеса дисквалифицировали на два матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение, сообщает Ассоциация футбола Аргентины (AFA).

«Футбольная ассоциация Аргентины категорически не согласна с решением, принятым дисциплинарной комиссией ФИФА», — говорится в заявлении.

ФИФА наказала 32-летнего аргентинца за инциденты после матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026. 6 сентября Мартинес сделал непристойный жест с трофеем Кубка Америки после победы своей команды над сборной Чили (3:0), а 10 сентября ударил по камере оператора после поражения от Колумбии (1:2).

Мартинес пропустит матчи квалификации ЧМ-2026 против сборных Венесуэлы и Боливии.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес

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