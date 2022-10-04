Колосков — о заявке Украины на проведение ЧМ-2030: «Это нереалистично»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о том, что Украина подаст совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

По сведениям The Times, совместную заявку подадут Украина, Испания и Португалия.

«Во-первых, нужно понять, захотят ли этого Португалия и Испания? У меня есть ощущение, что они этого не захотят. Зачем делиться прибылью? Во-вторых, ФИФА вряд ли одобрит эту заявку, потому что будут огромные затраты на логистику. Федерация футбола Украины выбрала неплохой пиар-ход, но это нереалистично», — сказал Колосков «СЭ».

Официально об этом должны объявить руководители футбольных федераций Испании и Португалии 5 октября во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА. При этом ожидается, что Украина может принять несколько матчей группового турнира.

Кроме того, на право провести ЧМ-2030 претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.