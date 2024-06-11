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Сегодня, 17:00

ЮАР — Зимбабве: смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026

ЮАР сыграет с Зимбабве в отборе на чемпионат мира-2026 11 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Футболисты сборной ЮАР.
Фото AFP
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Сборные ЮАР и Зимбабве сыграют в первом матче первого этапа квалификации на чемпионат мира-2026 во вторник, 11 июня. Игра состоится на стадионе «Тойота Стэдиум» в Блумфонтейне (ЮАР). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи ЮАР — Зимбабве будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире следить за матчем можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 18.45 мск.

ЮАР в отборочном турнире стартовал с победы над Бенином 2:1, поражением от Руанде (0:2) и ничьей с Нигерией (1:1).

Команда из Зимбабве в отборе пока не смогла одержать ни одной победы. На счету национальной команды ничьи против Руанды (0:0) и Нигерии (1:1), а также проигрыш Лесото (0:2).

Чемпионат мира по футболу
Сборная Зимбабве по футболу
Сборная ЮАР по футболу
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