Жеребьевка ЧМ-2026 пройдет в онлайн-режиме без очного участия делегаций и журналистов

Жеребьевка отборочных групп европейской квалификации на чемпионат мира-2026 пройдет 13 декабря в дистанционном режиме — без присутствия в Цюрихе делегаций стран-участников и журналистов.

При этом она не будет окончательной, так как ряд команд-участников определятся лишь весной-2025 по окончании розыгрыша Лиги наций. Полноценный календарь соревнований станет известен лишь к лету 2025 года. В одной или нескольких отборочных группах команды могут провести все свои матчи с сентября по ноябрь.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. В нем впервые в истории примут участие 48 команд.