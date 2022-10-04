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Сегодня, 12:27

Журова прокомментировала возможное проведение матчей ЧМ-2030 на Украине

Анна Горшкова
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о том, что Украина подаст совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«В чем проблема? Спорт вне политики. Я понимаю, что сейчас все больше будет стран, чтобы проводить крупные турниры, потому что одним очень сложно организационно справиться. Поэтому европейские страны точно будут объединяться. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Будет неприятно, если нам не разрешат или забанят, — это другой вопрос. Украина как раз будет добиваться того, чтобы нас не допустить, просто поверьте мне», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

По сведениям The Times, совместную заявку на проведение ЧМ-2030 подадут Украина, Испания и Португалия.

Официально об этом должны объявить руководители футбольных федераций Испании и Португалии 5 октября на пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА. При этом ожидается, что Украина может принять несколько матчей группового турнира.

Кроме того, на право провести турнир претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10326983-deputat-gosdumy-rf-zhurova-podderzhala-vozmozhnoe-provedenie-matchej-chm-2030-v-ukraine.html
Чемпионат мира по футболу
Светлана Журова
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Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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