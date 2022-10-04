Журова прокомментировала возможное проведение матчей ЧМ-2030 на Украине

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о том, что Украина подаст совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«В чем проблема? Спорт вне политики. Я понимаю, что сейчас все больше будет стран, чтобы проводить крупные турниры, потому что одним очень сложно организационно справиться. Поэтому европейские страны точно будут объединяться. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Будет неприятно, если нам не разрешат или забанят, — это другой вопрос. Украина как раз будет добиваться того, чтобы нас не допустить, просто поверьте мне», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

По сведениям The Times, совместную заявку на проведение ЧМ-2030 подадут Украина, Испания и Португалия.

Официально об этом должны объявить руководители футбольных федераций Испании и Португалии 5 октября на пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА. При этом ожидается, что Украина может принять несколько матчей группового турнира.

Кроме того, на право провести турнир претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.